ЧВК «Вагнер» начал подготовку к передаче тяжелой военной техники ВС России

МО заявило, что ЧВК «Вагнер» начал подготовку к передаче тяжелой военной техники ВС РФ

Начата подготовка к передаче от ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил России. Об этом заявили в Министерстве обороны, сообщает ТАСС.

23 июня лидер ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Затем он предупредил, что бойцы дойдут до Москвы. Путин заявил, что эти действия являются ударом в спину стране и народу.