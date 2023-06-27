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11:10, 27 июня 2023Россия

ЧВК «Вагнер» начал подготовку к передаче тяжелой военной техники ВС России

МО заявило, что ЧВК «Вагнер» начал подготовку к передаче тяжелой военной техники ВС РФ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Начата подготовка к передаче от ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил России. Об этом заявили в Министерстве обороны, сообщает ТАСС.

23 июня лидер ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Затем он предупредил, что бойцы дойдут до Москвы. Путин заявил, что эти действия являются ударом в спину стране и народу.

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