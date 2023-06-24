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10:06, 24 июня 2023Россия

Путин заявил об ударе в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны

Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину и напомнил о событиях Первой мировой

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны. Об этом стало известно из обращения главы государства, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу», — сказал президент.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Песков также отметил, что силовые ведомства докладывают президенту о принимаемых мерах по его поручениям в связи с попыткой вооруженного мятежа.

В отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Никита Абрамов
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