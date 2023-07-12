Минобороны отчиталось о приеме вооружения и техники от ЧВК «Вагнер»

Минобороны: ВС России завершают прием вооружения и техники от ЧВК «Вагнер»

Вооруженные силы (ВС) России завершают прием вооружения и техники от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что от ЧВК Вооруженным силам поступило более 2000 единиц техники и вооружения. Среди них есть танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, а также самоходные артиллерийские установки, минометы, бронетранспортеры и стрелковое оружие.

В министерстве отметили, что десятки единиц переданной техники ни разу не применялись в боевых условиях. Уточняется, что колесная техника прибывает в нужные места своим ходом.

В конце июня Минобороны сообщило о начале подготовки к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России. Этому предшествовал мятеж вагнеровцев.