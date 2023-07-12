Минобороны назвало количество принятой от ЧВК «Вагнер» военной техники

Минобороны: от ЧВК «Вагнер» получено более двух тысяч единиц техники и вооружения

Вооруженные силы России приняли от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» более двух тысяч единиц вооружения и техники. Сообщение опубликовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

В частности, сообщается о передаче сотен единиц тяжелого вооружения: танках Т-90, Т-80, Т-72Б3, системах РСЗО и зенитных ракетных комплексах, а также артиллерийских орудиях и САУ. Десятки единиц переданной техники ни разу не применялись в боевых условиях, подчеркнули в Минобороны.

Помимо этого, ведомством было принято более двух с половиной тысяч тонн боеприпасов, а также около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Ранее в Госдуме рассказали о будущем бывших командиров Вагнера. Ч лен комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что в случае перехода на службу в Минобороны экс-командиру должны подтвердить свои боевые навыки и продемонстрировать свою преданность России.