В Госдуме рассказали о будущем экс-командиров «Вагнера»

Депутат Гурулев: в Минобороны экс-командиры «Вагнера» должны доказать преданность России

После поступления на службу в Вооруженные силы России бывшие командиры частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» должны будут доказать свою преданность стране. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев корреспонденту Telegram-канала SHOT.

По словам депутата, после перехода в Минобороны экс-командиры ЧВК должны «показать, что они могут». В этом случае «все будет нормально», добавил он.

Гурулев подчеркнул, что рядовые сотрудники «Вагнера», не принимавшие участия в вооруженном мятеже, не утратили в его глазах былого доверия. «Они достойно выполняли свой долг, шикарно воевали», — пояснил Гурулев.

Ранее в Кремле сообщили о состоявшейся встрече президента России Владимира Путина с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и членами так называемого совета командиров — органа управления организации. В ходе беседы глава государства предложил командирам дальнейшие варианты трудоустройства.

В конце июня российский лидер предложил сотрудникам ЧВК заключить контракт с Минобороны РФ в качестве одного из возможных вариантов будущего после провала мятежа.

