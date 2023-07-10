Путин предложил представителям ЧВК «Вагнер» варианты трудоустройства

Песков: Путин во время беседы с представителями «Вагнера» предложил им трудоустройство

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая прошла 29 июня, предложил им варианты трудоустройства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что командиры «Вагнера» в ходе беседы изложили свою версию произошедшего 24 июня 2023 года, а также отметили, что являются сторонниками президента России и выразили готовность и дальше сражаться за Отечество.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил российских военных в ударе по тыловым частям вагнеровцев. Утром представители ЧВК заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн группировки в Воронежской и Липецкой областях.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

Позднее Путин заявил, что население России единым фронтом выступило против вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По его мнению, российское общество наглядно продемонстрировало сплоченность и высокую ответственность за судьбу страны.