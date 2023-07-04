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11:33, 4 июля 2023Россия

Путин рассказал о реакции россиян на мятеж ЧВК «Вагнер»

Путин: россияне единым фронтом выступили против мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Население России единым фронтом выступило против вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его цитирует ТАСС.

Во время мятежа российское общество наглядно продемонстрировало сплоченность и высокую ответственность за судьбу страны, отметил президент.

«Российский народ как никогда консолидирован», — сказал Путин. Он подчеркнул, что в нынешних условиях Россия продолжает устойчиво развиваться.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военнослужащих в нанесении ударов по тыловым лагерям ЧВК. Затем он направил колонны военной техники в сторону Москвы. После переговоров, в которых принимал участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, Пригожин отдал приказ сотрудникам ЧВК вернуться в прежние места дислокации.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уедет в Белоруссию, а возбужденное в отношении него уголовное дело будет прекращено.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Он заявил, что попытка дестабилизировать обстановку провалилась благодаря верности военнослужащих данной ими присяге.

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    Алан Босиков
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