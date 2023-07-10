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13:19, 10 июля 2023Россия

Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным в Кремле

Песков заявил, что Путин 29 июня проводил встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин 29 июня встретился в Кремле с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь президента, встреча продолжалась в течение почти трех часов, в ней участвовали 35 человек. Тогда командиры «Вагнера» рассказали Путину свою версию событий и заверили, что являются убежденными сторонниками главы государства.

В свою очередь, Путин также дал оценку мятежу вагнеровцев, а также действиям сотрудников частной военной компании в зоне спецоперации.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. Как сообщил Песков, глава ЧВК уедет в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.

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    Анастасия Шейкина
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