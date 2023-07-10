В России высказались о трудоустройстве бойцов ЧВК «Вагнер»

Депутат Красов заявил, что опыт бойцов ЧВК «Вагнер» будет полезен Минобороны

Военный опыт бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» очень важен для защиты интересов России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об их дальнейшем трудоустройстве в оборонной сфере.

«То, что произошло 24 июня — президент этому оценку дал. Но мы понимаем, что это отдельная горстка людей, которая пыталась достичь своей цели в ходе этого мятежа. Большая часть сотрудников ЧВК — добросовестные граждане нашей страны, патриоты. Люди, которые имеют богатейший опыт военной службы, настоящие профессионалы военного дела — почему бы не воспользоваться этим в интересах безопасности нашего государства? Нам нужны настоящие профессионалы своего дела», — сказал депутат.

Мы говорим о том, чтобы использовать их потенциал. Они могут заключить тот же контракт с Министерством обороны и влиться в состав регулярных вооруженных сил Андрей Красов депутат Госдумы

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после мятежа.

Представитель Кремля также отметил, что глава государства предложил бойцам варианты трудоустройства.

В ночь на 24 июня Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил Минобороны России в атаке вагнеровцев. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин развернул колонны. Дмитрий Песков заявил, что он сможет «уйти в Белоруссию», а уголовное дело против него прекратят.