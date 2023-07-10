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17:22, 10 июля 2023Россия

В России высказались о трудоустройстве бойцов ЧВК «Вагнер»

Депутат Красов заявил, что опыт бойцов ЧВК «Вагнер» будет полезен Минобороны

Фото: Karbinov Anatoly / news.ru / Globallookpress.com

Военный опыт бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» очень важен для защиты интересов России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об их дальнейшем трудоустройстве в оборонной сфере.

«То, что произошло 24 июня — президент этому оценку дал. Но мы понимаем, что это отдельная горстка людей, которая пыталась достичь своей цели в ходе этого мятежа. Большая часть сотрудников ЧВК — добросовестные граждане нашей страны, патриоты. Люди, которые имеют богатейший опыт военной службы, настоящие профессионалы военного дела — почему бы не воспользоваться этим в интересах безопасности нашего государства? Нам нужны настоящие профессионалы своего дела», — сказал депутат.

Мы говорим о том, чтобы использовать их потенциал. Они могут заключить тот же контракт с Министерством обороны и влиться в состав регулярных вооруженных сил

Андрей Красовдепутат Госдумы

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после мятежа.

Представитель Кремля также отметил, что глава государства предложил бойцам варианты трудоустройства.

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В ночь на 24 июня Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил Минобороны России в атаке вагнеровцев. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин развернул колонны. Дмитрий Песков заявил, что он сможет «уйти в Белоруссию», а уголовное дело против него прекратят.

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