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Пригожин рассказал о сыне на передовой в составе ЧВК «Вагнер»

Владелец «Конкорда» Пригожин рассказал о военной службе сына Павла в составе ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин рассказал о своем сыне, который служит в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий приводится на официальной странице компании во «ВКонтакте».

По словам бизнесмена, его сын Павел в 18 лет прошел срочную службу в армии. Через месяц после ее окончания он отправился на войну в Сирию. «С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК "Вагнер", где и получил свой первый "Черный крест"», — рассказал Пригожин.

14 сентября в Telegram-каналах начал распространяться ролик, на котором мужчина, «чудовищно похожий» на Пригожина, предлагает заключенным вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и принять участие в спецоперации на Украине в обмен на помилование через полгода работы.

Официально присутствие Пригожина в колонии и вербовка им заключенных не подтверждались, однако позже предприниматель ответил на просьбу высказаться о необходимости отправлять заключенных для участия в специальной военной операции на Украине. «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — посоветовал он.

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Варвара Кошечкина
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