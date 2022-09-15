Компания Пригожина оценила видео с «чудовищно похожим» на него вербовщиком зеков

В «Конкорде» назвали «чудовищно похожим» на Пригожина человека из видео с вербовкой зеков

Принадлежащая Евгению Пригожину компания «Конкорд» прокомментировала видео, на котором запечатлен похожий на бизнесмена человек в одной из российских колоний. Мужчина вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Комментарий пресс-службы «Конкорда» появился во «ВКонтакте».

В компании рассказали, что человек на видео «чудовищно похож» на Пригожина. «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и похоже, у него это успешно получается», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что человек на видео «очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи».

Ролик начал распространяться в Telegram-каналах в среду, 14 сентября. На видео мужчина предлагает заключенным вступить в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и принять участие в спецоперации на Украине в обмен на помилование через полгода работы. По его словам, тех, кто откажется от участия в военных действиях после обучения, ждет расстрел как дезертиров. «Вариантов вернуться на зону никаких», — добавил он. Далее этот человек дает зекам пять минут на размышление, после чего те из них, кто решится отправиться на СВО, пройдет собеседование. Где именно снято видео, неизвестно.

Ранее вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что на российские стройки захотели привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. По его словам, в правительстве рассматривают такую возможность, в частности, в Минюст внесли соответствующую инициативе законодательную поправку.