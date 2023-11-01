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13:30, 1 ноября 2023Россия

Стало известно об избрании сына Пригожина главой ЧВК «Вагнер»

59.ru: Павел Пригожин стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии

Фото: Reuters

Павел Пригожин, сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, стал главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в составе Росгвардии. Об этом сообщил порталу 59.ru представитель организации в Пермском крае.

Как стало известно собеседнику издания, сейчас вагнеровцы вошли в состав Росгвардии и являются ее подразделением.

Он отметил, что в состав ЧВК снова начали набирать добровольцев. Однако, по словам представителя организации, есть одно отличие.

«Берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — отметил собеседник 59.ru.

По некоторым Telegram-каналам разошлась информация о том, что со всеми, кто захочет стать участниками ЧВК, заключат контракты. Их готовы подписать с гражданами от 20 до 55 лет.

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Предположительно, размер оплаты зависит от места, в которое направят сотрудника формирования, размер гонорара будет варьироваться от 80 до 240 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сын Пригожина сдал наградное оружие бизнесмена в полицию.

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135, принадлежавшее Евгению Пригожину, потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились десять человек, спасти никого не удалось.

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      Анна Щербакова
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