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08:39, 12 октября 2023Россия

Стало известно о судьбе наградного оружия Пригожина

«Фонтанка»: сын Пригожина сдал наградное оружие бизнесмена в полицию

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Павел Пригожин, сын бывшего главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, сдал наградное оружие бизнесмена в полицию. О судьбе опасного имущества стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, 11 октября наследник Пригожина захотел сдать на хранение в правоохранительные органы три пистолета, а именно два Glock 17 без магазина и патронов и пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

Однако, как предположили журналисты «Фонтанки», сын Пригожина обратился не по адресу. Издание напомнило, что оборотом оружия на территории России занимается подразделение Росгвардии.

Как утверждает «Фонтанка», в ходе обысков, которые проводили сотрудники силовых структур после мятежа «Вагнера» в помещениях, связанных с Пригожиным, нашли гораздо больше оружия, чем три наградных пистолета. Тогда все было изъято.

В июле же главе ЧВК вернули найденный во время обысков наградной пистолет от министра обороны России Сергея Шойгу.

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135, принадлежавшее Пригожину, потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.

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    Анна Щербакова
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