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00:19, 7 ноября 2023Бывший СССР

Украинского комбрига отстранили после гибели военных из-за российского удара

Украинского комбрига отстранили после гибели военных из-за российского удара
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время следствия по делу о гибели военных во время торжественной встречи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Украинская правда».

Зеленский заявил, что обсудил поведение Лысюка с военными и руководством СБУ.

Удар по расположению 128-й бригады ВСУ российская армия нанесла 3 ноября. В результате погибли 19 украинских военных. Предполагается, что военнослужащих собрали в одном из прифронтовых сел в Запорожской области, чтобы наградить в честь Дня артиллериста.

Сам Лысюк опаздывал на торжественную встречу, во время ожидания по бойцам 128-й бригады ударила российская ракета.

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