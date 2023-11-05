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11:44, 5 ноября 2023Бывший СССР

Украина подтвердила гибель 20 бойцов «Закарпатья» после удара России

МО Украины расследует гибель 20 военных бригады «Закарпатье» после удара РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yevhen Titov / Reuterds

Минобороны Украины расследует гибель 20 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ после российского ракетного удара. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, он поручил Главной инспекции Минобороны провести расследование гибели 20 бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ России уничтожила бойцов ВСУ, которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино Запорожской области после неудачной попытки атаковать российские позиции. Удар по нему был нанесен ствольной артиллерией.

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      Варвара Кошечкина
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