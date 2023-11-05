Украина подтвердила гибель 20 бойцов «Закарпатья» после удара России

МО Украины расследует гибель 20 военных бригады «Закарпатье» после удара РФ

Минобороны Украины расследует гибель 20 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ после российского ракетного удара. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, он поручил Главной инспекции Минобороны провести расследование гибели 20 бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ России уничтожила бойцов ВСУ, которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино Запорожской области после неудачной попытки атаковать российские позиции. Удар по нему был нанесен ствольной артиллерией.