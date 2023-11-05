Бойцы ВДВ уничтожили удерживавших опорный пункт бойцов ВСУ у Работино

Разведчики ВДВ уничтожили пытавшихся удержать «опорник» бойцов ВСУ у Работино

Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ России уничтожила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские военные пытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать российские позиции. Удар по нему был нанесен ствольной артиллерией, после чего десантники скрытно приблизились к опорному пункту и атаковали с нескольких направлений, а затем провели его зачистку.

В результате подразделения ВДВ смогли закрепиться на позициях ВСУ и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

Ранее на ореховском направлении российскими военными была сорвана ротация ВСУ под Работино. На участке Работино — Вербовое в Запорожской области также был подбит вражеский танк, а с помощью артиллерии и ударных беспилотников были накрыты несколько штурмовых групп ВСУ в лесопосадках.