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12:37, 1 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о сорванной ротации ВСУ под Работино

Рогов: ВС России с помощью артиллерии сорвали ротацию ВСУ под Работино

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На ореховском направлении российскими военными была сорвана ротация Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Работино. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что попытка ротации украинских войск на бронетранспортерах была сорвана на участке Работино — Вербовое в Запорожской области. «Разведка доложила, что идет попытка ротации, и наши ребята накрыли врага артиллерией», — заявил Рогов.

По его словам, на этом участке также был подбит вражеский танк, а с помощью артиллерии и ударных беспилотников были накрыты несколько штурмовых групп ВСУ в лесопосадках.

31 октября Рогов сообщал, что за сутки у Работино и Вербового ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, а также два танка, в том числе немецкий Leopard.

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      Алевтина Запольская
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