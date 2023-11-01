Стало известно о сорванной ротации ВСУ под Работино

Рогов: ВС России с помощью артиллерии сорвали ротацию ВСУ под Работино

На ореховском направлении российскими военными была сорвана ротация Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Работино. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что попытка ротации украинских войск на бронетранспортерах была сорвана на участке Работино — Вербовое в Запорожской области. «Разведка доложила, что идет попытка ротации, и наши ребята накрыли врага артиллерией», — заявил Рогов.

По его словам, на этом участке также был подбит вражеский танк, а с помощью артиллерии и ударных беспилотников были накрыты несколько штурмовых групп ВСУ в лесопосадках.

31 октября Рогов сообщал, что за сутки у Работино и Вербового ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, а также два танка, в том числе немецкий Leopard.