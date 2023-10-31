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11:23, 31 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о потере ВСУ более 200 бойцов и Leopard у Работино

Рогов заявил, что ВСУ потеряли более 200 бойцов и Leopard у Работино и Вербового

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 200 бойцов и два танка, в том числе Leopard, у населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, цитирует ТАСС.

«ВСУ потеряли свыше 200 боевиков, уничтожено не менее двух танков, в том числе Leopard, также две гаубицы М777, две боевых бронированных машины, несколько пикапов и внедорожников», — сказал он.

Ранее глава движения рассказал, что украинские войска утратили весь наступательный потенциал на ореховском участке фронта. По его словам, ВСУ проводят ротацию. Он обратил внимание, что подразделения ВСУ на указанном направлении понесли большие потери. Рогов допустил, что ВСУ в ближайшем будущем будут способны держать оборону, а не идти в наступление.

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      Кристина Есикова
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