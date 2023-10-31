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10:35, 31 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили об утрате наступательного потенциала ВСУ

Рогов: ВСУ утратили наступательный потенциал на ореховском направлении

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили наступательный потенциал на ореховском направлении в Запорожской области и начали ротацию. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал», — объяснил он.

Рогов допустил, что ВСУ в ближайшем будущем будут способны держать оборону, а не пытаться наступать.

Ранее комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с РФ из-за неадекватного восприятия ситуации в обществе страны. По его словам, в начале спецоперации многие украинцы были готовы отправиться на фронт добровольцами, но позднее положение дел поменялось.

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      Кристина Есикова
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