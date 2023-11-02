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06:03, 2 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о плачевном состоянии ВСУ на поле боя

Экс-советник Кучмы Соскин: все подготовленные бойцы ВСУ или погибли, или ранены

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency

Все подготовленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо погибли, либо ранены, резервов при этом нет. Об этом рассказал экс-советник Леониды Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, для Киева хороших новостей с фронта быть не может. Провал ВСУ неизбежен из-за того, что украинцы уже бросают танки Leopard. При этом российские военные сбивают все поставленные Украине ракеты.

Олег Соскин подчеркнул, что у Киева уже не осталось резервов, а президент Украины Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание».

Ранее издание The Time написало, что Владимир Зеленский обманывает себя и не видит, что Киев не выигрывает в конфликте.

При этом, несмотря на неудачи в зоне боевых действий, политик не намерен сложить оружие или возобновить попытки мирного урегулирования конфликта с Россией, отмечает издание.

В октябре Олег Соскин заявил, что Зеленский скрывает правду о провалах украинской армии на передовой и об их тяжелом положении. По его словам, на фронте нет никаких продвижений. Экс-советник Кучмы также уточнил, что Владимир Зеленский врет своим гражданам о всесторонней поддержке со стороны западных государств.

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