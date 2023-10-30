В окружении Зеленского заявили о боязни рассказать правду о ситуации на фронте

The Time: помощник обвинил Зеленского в самообмане о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский обманывает себя и не видит, что Киев не выигрывает в конфликте. Об этом пишет The Time со ссылкой на чиновника из окружения главы государства.

Несмотря на неудачи в зоне боевых действий, Зеленский не намерен сложить оружие или возобновить попытки мирного урегулирования конфликта с Россией, отмечает издание. В материале указывается, что вера украинского лидера в победу над Россией приобрела ​​форму, которая беспокоит некоторых его советников, и «граничит с мессианством».

«Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не выигрываем. Но попробуй сказать ему это», — цитирует журнал одного из неназванных ближайших помощников Зеленского.

По словам некоторых помощников Зеленского, упрямство украинского президента помешало усилиям их команды разработать новую стратегию и идеи, поскольку вопрос о возможности заключения даже временного мирного соглашения с Россией находится под запретом.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский скрывает правду о провалах украинской армии на передовой и об их тяжелом положении. По его словам, на фронте нет никаких продвижений.

Соскин также указал, что Украине придется заключить мирное соглашение до Нового года. Он объяснил необходимость прекращения огня тем, что конфликт в Израиле отвлек внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи.