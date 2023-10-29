Соскин: Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ и об их тяжелом положении

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой и об их тяжелом положении. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, на фронте нет никаких продвижений. «Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии контрнаступления», — заявил политик.

Соскин заявил, что Зеленский врет своим гражданам о всесторонней поддержке со стороны западных государств. Он отметил, что Венгрия и Словакия уже выступают против дальнейшей военной помощи Вооруженным силам Украины.

Политик подчеркнул, что в настоящее время украинские войска находятся в тяжелейшем состоянии, пытаясь удержать оборону. По его словам, украинские войска несут колоссальные потери в живой силе и технике.

Ранее Соскин заявил, что Украине придется заключить мирное соглашение до Нового года. Он объяснил необходимость прекращения огня тем, что конфликт в Израиле отвлек внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи.