Украина подтвердила гибель штурмовиков 128-й бригады ВСУ спустя пять месяцев

Глава кибербезопасности СБУ Витюк подтвердил гибель штурмовиков 128-й бригады

Начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк подтвердил спустя пять месяцев гибель штурмовиков 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, поражение расположения 128-й бригады во время обстрела в Запорожской области произошло из-за кибератаки: «На одном из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих».

В результате прилета ракеты погибло более 30 военнослужащих ВСУ, отметил он. Сама бригада заявляла о 19 погибших.

В ноябре прошлого года об ударе по расположению 128-й бригады рассказал бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Один из военнослужащих этого подразделения в интервью The Washington Post обвинял командование бригады в гибели более 50 бойцов.

