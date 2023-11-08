Солдат ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 бойцов

WP: солдат 128-й бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 бойцов

Ответственность за гибель более 50 украинских бойцов на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким обвинением выступил солдат этого подразделения в интервью The Washington Post (WP).

«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились», — заявил солдат.

По его словам, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, где «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты». Солдат ВСУ также рассказал о гибели «многих офицеров».

Ранее удар российских войск по строю ВСУ во время награждения попал на видео. На Украине уже подтвердили, что ВСУ лишились 20 солдат после этого российского удара.

По данным российских военкоров, украинские военные обвинили в произошедшем офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».