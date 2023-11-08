Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:02, 8 ноября 2023Бывший СССР

Солдат ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 бойцов

WP: солдат 128-й бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 бойцов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Ответственность за гибель более 50 украинских бойцов на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким обвинением выступил солдат этого подразделения в интервью The Washington Post (WP).

«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились», — заявил солдат.

По его словам, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, где «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты». Солдат ВСУ также рассказал о гибели «многих офицеров».

Ранее удар российских войск по строю ВСУ во время награждения попал на видео. На Украине уже подтвердили, что ВСУ лишились 20 солдат после этого российского удара.

По данным российских военкоров, украинские военные обвинили в произошедшем офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 бойцов

      Озвучено число пострадавших от обстрела Донецка и Макеевки силами ВСУ

      В США допустили проведение своей специальной военной операции

      В США поддержали законопроект о передаче Украине активов России

      Названы последствия отказа Финляндии от газа из России

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

      Байден заявил о личной просьбе к Нетаньяху

      Умер актер из фильма «Джентльмены удачи»

      Глава Минобороны Израиля раскрыл месторасположение лидера ХАМАС

      Стало известно о взрывах в Полтавской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости