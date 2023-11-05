Появилось видео удара российских войск по строю ВСУ во время награждения

Удар российских войск по строю ВСУ во время награждения попал на видео

Удар российских войск по строю Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время награждения попал на видео, кадры публикует издание RT в своем Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно скопление живой силы ВСУ возле военных построек, после чего в том месте, где находились военнослужащие, появляется огромный столб дыма от удара, а постройки вокруг оказываются частично разрушены и загораются.

На Украине уже подтвердили, что ВСУ лишились 20 солдат после этого российского удара.

По данным российских военкоров, украинские военные обвинили в произошедшем офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».