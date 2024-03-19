МО: бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области

Во вторник, 19 марта, Министерство обороны России доложило об уничтожении пункта дислокации диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Курской области — в населенном пункте Рыжевка Сумской области. По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие нанесли удар по противнику с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Помимо этого, разведка группировки войск «Запад» обнаружила диверсантов у Белгородской области — они находились в лесном массиве приграничного района Украины.

Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены Минобороны России

В Минобороны отметили, что украинские ДРГ не прекращают предпринимать попытки прорыва в Белгородскую область, однако российские военнослужащие не допускают их на территорию страны. Так, у населенного пункта Козинка диверсанты потеряли до 40 человек, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Удары по ним наносились с помощью авиации и артиллерии.

Путин заявил о провале попыток прорыва диверсантов через границу России

Президент России Владимир Путин отметил, что все попытки ДРГ прорваться на территорию страны провалились. Тех же, кто пытался атаковать границу государства, российский лидер описал как диверсантов, наемников и «всякое отребье». Он указал, что хозяева бросают предателей России как мясо.

Президент также дал задание сотрудникам ФСБ искать и наказывать тех, кто вступает в ДРГ. Он призвал спецслужбу не забывать предателей и привлекать их к ответственности без срока давности.

Украинские солдаты рассказали об эффективности российских планирующих бомб

По данным Business Insider, в последнее время российские войска интенсивно используют планирующие бомбы в Купянске, восточнее Артемовска и в Работино. Это оружие мешает ВСУ удерживать оборону.

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — заявил солдат 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Максим Жорин.

Украинский солдат с позывным Лемур, воюющий в Купянске, подтвердил, что у ВСУ едва получается удерживать оборону, «не говоря уже о продвижении вперед».

В США и Британии называли планирующие бомбы разрушительными для обороны ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что планирующие авиабомбы Вооруженных сил (ВС) России эффективно разрушают укрепрайоны украинских войск и наносят большой урон противнику.

Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные Александр Меркурис британский аналитик

Он подчеркнул, что новые фортификации Киева в Донбассе и Харьковской области уже не выдерживают ударов полуторатонных снарядов. Боеприпасы сыграли важную роль во взятии под контроль Авдеевки, резюмировал аналитик.

По данным базирующегося в США портала Business Insider, российские планирующие бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500 не только разрушают оборону украинской армии, но и подрывают боевой дух солдат ВСУ.

В свою очередь, обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс отметил, что Украина никогда не сможет превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб.