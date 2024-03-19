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13:22, 19 марта 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении ДРГ ВСУ в приграничье Белгородской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ДРГ ВСУ в приграничье Белгородской области

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Уточняется, что концентрация ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) была вскрыта разведкой группировки войск «Запад». Скопления живой силы и техники противника были уничтожены высокоточным упреждающим ударом.

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      Игорь Дмитров
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