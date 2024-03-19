Украинские солдаты рассказали об эффективности планирующих бомб ВС России

BI: в ВСУ заявили о невозможности держать оборону из-за планирующих бомб ВС РФ

Украинские солдаты рассказали об эффективности планирующих бомб авиации ВС России и о сложностях удержания обороны. Их слова передает издание Business Insider (BI).

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — заявил солдат 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин.

Как сообщает издание, планирующие бомбы в последнее время интенсивно используются в Купянске, восточнее Артемовска и в Работино и являются основным фактором нынешнего российского наступления.

«Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о продвижении вперед», — заявил украинский солдат с позывным Лемур, воюющий в Купянске, отвечая на вопрос об использовании Россией планирующих бомб.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал об эффективности планирующих бомб ВС России в разрушении укрепрайонов ВСУ. Он подчеркнул, что новые фортификации Киева в Донбассе и Харьковской области уже не выдерживают ударов полуторатонных снарядов.