Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:37, 19 марта 2024Бывший СССР

Украинские солдаты рассказали об эффективности планирующих бомб ВС России

BI: в ВСУ заявили о невозможности держать оборону из-за планирующих бомб ВС РФ

Фото: Kirill Borisenko / Wikimedia

Украинские солдаты рассказали об эффективности планирующих бомб авиации ВС России и о сложностях удержания обороны. Их слова передает издание Business Insider (BI).

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — заявил солдат 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин.

Как сообщает издание, планирующие бомбы в последнее время интенсивно используются в Купянске, восточнее Артемовска и в Работино и являются основным фактором нынешнего российского наступления.

«Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о продвижении вперед», — заявил украинский солдат с позывным Лемур, воюющий в Купянске, отвечая на вопрос об использовании Россией планирующих бомб.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал об эффективности планирующих бомб ВС России в разрушении укрепрайонов ВСУ. Он подчеркнул, что новые фортификации Киева в Донбассе и Харьковской области уже не выдерживают ударов полуторатонных снарядов.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Поступления от повышенного налога вырастут в России

      Захарова рассказала о нагнетании истерии вокруг посольства в ФРГ из-за выборов

      Россиянин решил заработать на криптовалюте и потерял полмиллиона рублей

      В Москве трое молодых людей напали с газовым баллончиком на подростка

      Украинские солдаты рассказали об эффективности планирующих бомб ВС России

      Российский завод освоил ремонт двигателей «Варшавянок»

      В США рассказали о значении победы Путина на выборах

      США запланировали увеличение добычи сланцевой нефти

      В российском госпитале у 21-летнего добровольца трижды не заметили пулю в ноге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше