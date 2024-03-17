ВС России сбили вертолет ВСУ с 20 десантниками на борту. Украинские военные пытались высадиться в Козинке

Военкор Поддубный сообщил о сбитом ВС РФ вертолете Black Hawk с десантом ВСУ

Российские военные сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ), на борту которого могли находиться 20 украинских десантников. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, речь, предположительно, идет о вертолете UH-60 Black Hawk американского производства, модель воздушного судна в настоящий момент уточняется.

Десантники ВСУ планировали высадиться у села Козинка

По данным Поддубного, вертолет был уничтожен в районе украинской Лукашовки.

«На борту военно-транспортного вертолета находилось до 20 человек. Противник планировал высадку в российской Козинке с целью создания видимости контроля над населенным пунктом», — написал военкор. Он также опубликовал видео, на котором запечатлены догорающие обломки вертолета. Поддубный уточнил, что это мог быть и Ми-24.

Издание Mash в своем Telegram-канале сообщает, что речь идет об украинском вертолете Ми-24. Отмечается, что его сбили на границе Харьковской и Белгородской областей, а на борту могли находиться до восьми десантников.

По вертолету, предварительно, отработал расчет ПЗРК «Верба».

Минобороны сообщало о попытке ДРГ высадиться у Козинки

Минобороны России в воскресенье, 17 марта, сообщило, что российские военные пресекли все попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть на территорию России на белгородском направлении.

По данным российского военного ведомства, в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских военных, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

О попытках диверсантов прорваться на российскую территорию в районах населенных пунктов Сподарюшино и Козинка сообщалось также 16 марта. ДРГ заходила с территории Сумской области Украины, все попытки были отражены.

По бойцам ВСУ отработала российская авиация и артиллерия. Диверсанты потеряли до 30 человек личного состава, а также 3 танка, 2 единицы прочей бронетехники и 2 машины РСЗО.