Военкор Поддубный заявил о сбитом ВС России вертолете Black Hawk ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Black Hawk американского производство с десантом на борту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его словам, вертолет был уничтожен в районе украинской Лукашовки. На борту могли находиться до 20 человек. «Противник планировал высадку в российских Козинках с целью создания видимости контроля над населенным пунктом», — написал он.

Ранее, в январе, командующий Сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что ВСУ остро нуждаются в американских штурмовиках A-10 Thunderbolt и самолетах, которые способны стрелять крылатыми ракетами с большой дальности.

Кроме того, Сырский запросил ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk, поскольку они, по его словам, смогут сыграть важную роль в сражении.