Генерал Сырский: ВСУ необходимы американские штурмовики А-10 и ударные вертолеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в американских штурмовиках A-10 Thunderbolt и самолетах, которые способны стрелять крылатыми ракетами с большой дальности. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский в беседе с Reuters.

«Я бы говорил об А-10 как о варианте, если они нам будут переданы. Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, и имеющая широкий набор вооружения для уничтожения наземных целей для помощи пехоте», — объяснил Сырский. Его призыв прозвучал на фоне задержки военной помощи Киеву со стороны американского правительства.

Дозвуковой штурмовик A-10 Thunderbolt произведен в США и числится на вооружении американской армии с 1970-х годов, он предназначен для поражения наземных целей. По мнению генерала, самолеты такого типа смогут оказать сухопутным войскам ВСУ такую поддержку, которая позволит перехватить инициативу на фронте у хорошо вооруженной армии России.

Также Сырский запросил ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk, поскольку они, по его словам, смогут сыграть важную роль в сражении.

В декабре Сырский заявил о наступлении армии России по всему фронту. Тем временем Владимир Зеленский запланировал «марш на Крым» в качестве военных целей на 2024 год.