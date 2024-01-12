Меркурис: Зеленский обещает «марш на Крым» в 2024 году, чтобы удержать власть

Президент Украины Владимир Зеленский обещает совершить «большой марш на Крым» в 2024 году, продолжая поддерживать миф о том, что республика в состоянии захватить российские территории. Это нужно украинскому лидеру для удержания власти, его военные планы раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«У Зеленского большие проблемы с точки зрения политической карьеры. Его власть становится шаткой. Если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?"» — объяснил Меркурис.

По словам эксперта, президент Украины не стремится выстроить дипломатические контакты, его главной целью остается сохранение собственной власти. Для этого ему нужно во что бы то ни стало продолжать боевые действия.

«Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым"», — привел в пример Александр Меркурис.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик объяснил, для чего Зеленскому нужна идея операции против Крыма. По его словам, это позволит политику получить расположение западных партнеров и оправдать мобилизацию украинцев.