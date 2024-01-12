Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:08, 12 января 2024Интернет и СМИ

В Британии раскрыли военные планы Зеленского на 2024 год

Меркурис: Зеленский обещает «марш на Крым» в 2024 году, чтобы удержать власть

Фото: Ukranian Presidential Press ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обещает совершить «большой марш на Крым» в 2024 году, продолжая поддерживать миф о том, что республика в состоянии захватить российские территории. Это нужно украинскому лидеру для удержания власти, его военные планы раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«У Зеленского большие проблемы с точки зрения политической карьеры. Его власть становится шаткой. Если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?"» — объяснил Меркурис.

По словам эксперта, президент Украины не стремится выстроить дипломатические контакты, его главной целью остается сохранение собственной власти. Для этого ему нужно во что бы то ни стало продолжать боевые действия.

«Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым"», — привел в пример Александр Меркурис.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик объяснил, для чего Зеленскому нужна идея операции против Крыма. По его словам, это позволит политику получить расположение западных партнеров и оправдать мобилизацию украинцев.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США сообщили о смерти американца в украинской тюрьме

      В Британии раскрыли военные планы Зеленского на 2024 год

      Украинцам предложили отсрочку от мобилизации в обмен на услугу

      Белый дом высказался о заинтересованности США в войне в Йемене

      Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

      Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» проданы на аукционе

      В НАТО высказались о длительности конфликта России и Украины

      В США предупредили о возможных провокациях Киева для вовлечения НАТО в конфликт

      В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

      В российском городе потребовали отменить концерты Анны Асти и Малинина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости