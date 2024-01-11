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04:41, 11 января 2024Мир

В США объяснили план Зеленского по Крыму

Экс-морпех Берлетик: Зеленский оправдает мобилизацию украинцев с помощью Крыма

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик объяснил, для чего президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна идея операции против Крыма. Об этом он написал в статье для журнала New Eastern Outlook.

По мнению экс-морпеха, Зеленский оправдает мобилизацию украинцев с помощью Крыма. Так, удары по полуострову позволят политику получить расположение западных партнеров, чтобы убедить их продолжать конфликт с Россией и поставлять Киеву оружие и деньги.

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      Марина Совина
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