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14:08, 19 марта 2024Россия

Путин заявил о провале попыток прорыва диверсантов через границу России

Президент России Путин: все попытки прорыва ДРГ через границу провалились

Кадр: Минобороны России

Все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) через границу России провалились. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ, его слова приводит ТАСС.

Глава государства описал тех, кто пытался атаковать границу страны как диверсантов, наемников и «всякое отребье».

Ранее сегодня Минобороны России заявило о новых попытках прорыва ВСУ в Белгородскую область. Попытка прорыва была предотвращена, украинские диверсанты потеряли до 40 человек.

Вслед за эти ведомство опубликовало кадры уничтожения пункта дислокации диверсантов.

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      Марк Леонов
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