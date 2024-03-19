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13:58, 19 марта 2024Бывший СССР

Появились кадры уничтожения пункта дислокации украинских ДРГ

МО РФ показало кадры уничтожения пункта дислокации ДРГ ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Соответствующие кадры представило в распоряжение журналистов Министерство обороны (МО) России.

Как уточнили в ведомстве, пункт был поражен в населенном пункте Рыжевка. Согласно информации Минобороны, российские войска нанесли удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

На кадрах можно увидеть сильный взрыв в результате удара и большой столб серого дыма.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения российскими военными летевшего в направлении села Козинка Белгородской области вертолета ВСУ. Вертолет сбили близ населенного пункта Лукашовка в Сумской области. Удар по технике ВСУ был нанесен расчетами переносного зенитного ракетного комплекса «Верба».

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      Кристина Есикова
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