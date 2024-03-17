Минобороны показало уничтожение летевшего к Белгородской области вертолета ВСУ

МО опубликовало кадры уничтожения летевшего к Белгородской области вертолета ВСУ

Уничтожение российскими военными летевшего в направлении села Козинки Белгородской области вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Соответствующие кадры представило в распоряжение журналистов Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, вертолет был сбит близ населенного пункта Лукашовка в Сумской области. Удар по технике ВСУ был нанесен расчетами переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».

Расчет ПЗРК состоял из группировки войск прикрытия государственной границы.

Как сообщалось ранее, на борту вертолета могли находиться 20 украинских десантников. По заявлению военкора Евгения Поддубного, речь, предположительно, идет о вертолете UH-60 Black Hawk американского производства.