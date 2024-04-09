Главу департамента СБУ отправили на фронт после скандала с журналистами

СБУ: глава департамента Витюк отправлен на фронт после скандала с журналистами

Глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк снят с должности и отправлен на фронт после скандала с журналистами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Витюк лишился поста после скандала с вручением повестки журналисту портала «Следствие-инфо», опубликовавшего материал об имуществе чиновника. Соответствующее распоряжение отдано главой СБУ Василием Малюком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В настоящее время он откомандирован в боевое подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач», — заявили в пресс-службе. Витюк будет нести службу в рамках того же департамента СБУ.

8 апреля журналист «Следствие-инфо» Евгений Шульгат подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины после вручения ему повестки сотрудниками военкомата. Также расследование начал офис генерального прокурора Украины.