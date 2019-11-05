Мужчина аккуратно сложил футболку и назвал это величайшим моментом в жизни

Блогер из Австралии Кристиан Халл (Christian Hull) рассказал подписчикам о способе складывать футболки, который он недавно для себя открыл. Видео с демонстрацией нового метода он опубликовал у себя в Twitter.

Халл складывал футболки с помощью специального устройства, которое он приобрел в интернете. Судя по реакции, этот процесс привел его в восторг.

«Это один из величайших моментов в моей жизни!» — заявил Халл. Видео стало вирусным, только в Twitter набрав 739 тысяч лайков. Ролик также появился в TikTok, где набрал миллионы просмотров.

Многие пользователи в комментариях отмечали, что радость блогера заразительна. «Нравится, когда люди получают удовольствие от мелочей в жизни», — написал юзер Ichigo.

Ранее в сети стало вирусным видео известного косплеера с ником Ramramramp. Он бросил драже Mentos в бутылку Coca-Cola, а затем попытался ртом остановить «взрыв» струи из емкости с напитком.

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