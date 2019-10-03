Блогер бросил Mentos в Coca-Cola, заткнул фонтан ртом и стал мемом

@ramramramp / Twitter

Известный косплеер с ником Ramramramp бросил драже Mentos в бутылку Coca-Cola, а затем попытался ртом остановить «взрыв» струи из емкости с напитком. Видео с инцидентом стало вирусным в Twitter. К настоящему моменту ролик просмотрели 17,6 миллиона раз.

Видя, что драже спровоцировало выплескивающийся из бутылки фонтан, Ramramramp заткнул горлышко ртом. Комментаторы тут же превратили видео в мем, представляя состояния, которые хорошо описывает этот ролик. «Я реагирую на ужасные последствия моих действий», — написал Трей О'Клабс (Trey O'Clubs). «Когда сторонники Брексита (выхода Великобритании из Евросоюза — прим. «Ленты.ру») случайно выиграли референдум», — пошутил Джеймс Фелтон (James Felton).

Эксперимент с Mentos и Coca-Cola был впервые показан в телешоу Marek's Kid Scientists. Позже в сети появилось огромное количество подражаний.

Ранее в соцсетях в шутку заподозрили Mentos в причастности к взрыву на заводе Coca-Cola на юго-западе Москвы. Пользователи предположили, что драже могло оказаться в емкостях с напитком.

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