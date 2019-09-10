Сексуальный танец женщины ошарашил пса

@CoriBarnard1 / Twitter

Пес пользовательницы Twitter с ником Cori Barnard прославился благодаря реакции на танец матери своей хозяйки. Девушка опубликовала запись с питомцем, на которой он словно от удивления выпучил глаза. Ролик стал вирусным и набрал более 380 тысяч лайков.

На видео женщина танцует, держась за грудь, а стоящий рядом пес широко открывает глаза, отвернувшись от героини ролика.

Многих зрителей рассмешила реакция питомца на происходящее. «Пес выглядит так, будто он только что увидел монстра из "Птичьего короба" (американский фильм ужасов, где есть монстры, на которых нельзя смотреть — прим. «Ленты.ру»)», — написал один из пользователей. «Собака думает: "Кто-нибудь, заберите ее отсюда"», — предположил другой. «У пса либо травма на всю жизнь, либо он внезапно познал всю мудрость вселенной», — пошутил третий.

Некоторые комментаторы прониклись симпатией к танцующующей женщине и попросили дочь поделиться ее контактами. «А у тебя есть отец или отчим? Спрашиваю для друга», — интересовался Abathinglilgoat.

Cori Barnard призналась, что ей пришлось отключить личные сообщения в соцсетях, потому что мужчины начали присылать ей неприличные фотографии.

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