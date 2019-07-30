Отец помешал дочери записать сексуальный танец на видео и прославил ее в сети

@iAM_LynnLegend / Twitter

Пользовательница Twitter из США под ником IG: iam_lynnlegend опубликовала в сети видео, где отец помешал ей записать ролик с сексуальным танцем. Испорченные кадры прославили девушку в сети и вызвали восторг подписчиков.

Судя по видео, мужчина застал дочь в момент, когда девушка пыталась станцевать «тверк» под песню Ники Минаж. Она резко прервала откровенные движения и начала двигаться в обычной манере, перенаправив камеру в сторону отца. Тот поддержал ее танцы. «Мой отец почти поймал меня», — призналась она.

Публикация набрала почти 580 тысяч лайков и более 117 тысяч ретвитов. Комментаторы восхитились находчивостью девушки и зажигательными движениями ее отца.

«А-а-а, вот ты, маленькая преступница! Я просто улетел от того момента, когда он начал танцевать вместе с тобой», — поддержал ее пользователь под ником RealLeminxuss. «А я испугалась за тебя, подумала, что он сейчас вынет ремень!» — сообщила подписчица Mica_MarieS. Многие комментаторы заявили, что хотели бы быть детьми такого крутого отца.

Ранее пользовательница Twitter сумела найти с помощью поста в соцсети своего брата. До этого она никогда не встречала его в реальной жизни.

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