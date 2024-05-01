На Украине осталось только три школы с изучением русского языка

Омбудсмен Креминь: только в трех школах на Украине преподают русский язык

Только в трех школах на Украине продолжают преподавать русский язык. Об этом сообщил языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь в своем отчете, который он опубликовал на личной странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В 2023-2024 учебном году русский язык изучают 768 украинских детей в 45 классах трех образовательных учреждений.

При этом еще в 2022 году число изучавших русский язык детей на Украине составляло четыре тысячи (против 454,8 тысячи в 2021 году). В отчете Креминя указано, что процесс дерусификации среднего образования якобы не связан с изменением нормативно-правовой базы или с каким-либо давлением, а происходил за счет уменьшения соответствующих показателей обучения на данном языке.

Ранее советник латвийской партии «Национальное объединение» Имантс Парадниекс заявил, что латышам опасно знать русский язык, так как это вредит мышлению. «Я соглашусь с мнением, что изучение русского языка латышам нужно запретить», — отметил он.