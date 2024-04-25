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13:13, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Латвии заявили о вреде русского языка для мышления

Латвийский политик Парадниекс заявил о вреде изучения русского языка

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латышам опасно знать русский язык, так как его изучение вредит мышлению. Об этом заявил советник партии «Национальное объединение» Имантс Парадниекс, передает издание Baltnews.

«Я соглашусь с мнением, что изучение русского языка латышам нужно запретить, потому что это вредно. Русский язык — это то, что меняет образ мышления, ментальность», — заявил латвийский политик.

При этом Парадниекс не отрицает, что служил в Советской армии и занимался бизнесом в России.

Ранее Латвия отказалась от обучения школьников русскому языку как второму иностранному. С 2026 года ученики будут изучать второй иностранный язык одной из стран Европейского союза или Европейской экономической зоны.

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      Илья Таксюр
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