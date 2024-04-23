Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 23 апреля 2024Бывший СССР

Власти Латвии отказались от изучения в школах русского языка

Власти Латвии решили отказаться от изучения в школах русского языка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах как второго иностранного, передает латвийское издание «Delfi».

До этого, государственный стандарт основного образования Латвии предусматривал изучение второго иностранного языка, но не уточнял, какой именно иностранный язык следует изучать. Поэтому в качестве предмета изучения чаще всего выбирался русский язык.

По решению властей, с 2026 года для школьников, начиная с 5 класса, второй иностранный язык необходимо будет выучить на одном из официальных языков Европейского Союза или Европейской экономической зоны.

«Возможность выбора второго иностранного языка в школе, на одном из языков Европейского союза, мы подтверждаем принадлежность к европейскому культурному пространству и ценностям демократического мира», — отметила министр образования и науки Анда Чакша.

Ранее стало известно, что переехавшие с Украины в Латвию дети не знают украинского языка. По словам Илмара Зучика, возглавляющего школу в Даугавпилсе, для переехавших с Украины в Латвию детей был организован проект. В его рамках с учениками на украинском языке работали три педагога.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Ничего себе, пашем!» Российские чиновники забыли выключить микрофон во время перерыва на заседании. Что они сказали?

      Неизвестный кинул коктейль Молотова в здание российского военкомата

      Госсекретарь США раскритиковал Израиль за нарушение прав человека

      В США заявили об отказе ВСУ слушать приказы главнокомандующего

      Стоимость ремонта в России подсчитали в чашках кофе

      Собчак напомнила о тяготах работы в «Доме-2»

      Власти Латвии отказались от изучения в школах русского языка

      Крымские депутаты забыли выключить микрофон во время заседания

      Россиянам назвали самые модные вещи в гардеробе на весну

      Пользователи потеряли интерес к Apple Vision Pro

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше