Власти Латвии отказались от изучения в школах русского языка

Власти Латвии решили отказаться от изучения в школах русского языка

Правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах как второго иностранного, передает латвийское издание «Delfi».

До этого, государственный стандарт основного образования Латвии предусматривал изучение второго иностранного языка, но не уточнял, какой именно иностранный язык следует изучать. Поэтому в качестве предмета изучения чаще всего выбирался русский язык.

По решению властей, с 2026 года для школьников, начиная с 5 класса, второй иностранный язык необходимо будет выучить на одном из официальных языков Европейского Союза или Европейской экономической зоны.

«Возможность выбора второго иностранного языка в школе, на одном из языков Европейского союза, мы подтверждаем принадлежность к европейскому культурному пространству и ценностям демократического мира», — отметила министр образования и науки Анда Чакша.

Ранее стало известно, что переехавшие с Украины в Латвию дети не знают украинского языка. По словам Илмара Зучика, возглавляющего школу в Даугавпилсе, для переехавших с Украины в Латвию детей был организован проект. В его рамках с учениками на украинском языке работали три педагога.