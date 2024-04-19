В Латвии отказались от украинских педагогов в школе из-за незнания языка детьми

В Латвии рассказали о незнании переехавшими с Украины детьми украинского языка. Об этом в интервью Rus.lsm.lv сообщил Илмар Зучик, возглавляющий школу в Даугавпилсе.

По его словам, для переехавших из Украины в Латвию детей был организован проект. В его рамках с учениками на украинском языке работали три педагога.

«Правда, выяснилось, что не все дети из Украины хорошо знают украинский, их родной язык — русский», — отметил Зучик, добавив, что из-за этой проблемы по окончании проекта от украинских учителей отказались и теперь у школы «таких помощников нет».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что запрет русского языка на Украине является попыткой Киева сломать свой народ. Глава МИД уточнил, что даже солдаты Вооруженных сил Украины больше общаются на русском языке по причине удобства.