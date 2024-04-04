Лавров указал на роль русского языка для военнослужащих ВСУ

Глава МИД России Лавров: на поле боя солдатам ВСУ удобнее общаться на русском

Запрещая русский язык, власти Украины пытаются сломать свой народ, ведь даже солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) удобнее общаться на русском языке. На роль языка для военнослужащих украинской армии указал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Если вы слушаете перехваты с поля боя на линии соприкосновения специальной военной операции, даже военнослужащим ВСУ комфортнее говорить на русском языке», — передаются в публикации слова главы дипломатического ведомства.

Он добавил, что русский язык сохраняет главенствующую роль и в повседневной бытовой жизни украинцев.

Ранее Лавров также указал на отношение Запада к языковой политике Киева. По словам дипломата, США и Европейский союз проигнорировали многократные обращения с призывом пресечь действия Украины, нарушающие конвенции по защите прав национальных меньшинств.