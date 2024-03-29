Лавров заявил о методичном уничтожении всего русского на Украине после Майдана

Лавров: после переворота на Украине начали методичное уничтожение всего русского

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что на Украине после Майдана и государственного переворота началось методичное уничтожение всего русского. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он обратил внимание на то, что война киевских властей против собственного народа была остановлена подписанием Минских соглашений, однако президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский принимали законы, направленные на ограничение русскогоязычного образования, культуры, средств массовой информации и многого другого.

«В городах принимались нормативные акты, запрещающие любые мероприятия на русском языке и любое общение, даже в магазинах, предприятиях общественного питания», — напомнил Лавров.

Он добавил, что Запад проигнорировал многократные обращения по этому поводу с призывом пресечь действия Киева, нарушающие конвенции по защите прав национальных меньшинств.

По словам главы МИД, подобные законы противоречат конституции Украины, но двуличные западные страны отказываются признавать очевидное, что вызывает серьезную озабоченность в Москве. Единственным объяснением этому может быть цель «нанести стратегическое поражение России», которая выполняется руками украинского населения, заключил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован Западом. По его словам, в этом ни у кого нет сомнений.