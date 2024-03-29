Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 29 марта 2024Мир

Лавров заявил о методичном уничтожении всего русского на Украине после Майдана

Лавров: после переворота на Украине начали методичное уничтожение всего русского

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что на Украине после Майдана и государственного переворота началось методичное уничтожение всего русского. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он обратил внимание на то, что война киевских властей против собственного народа была остановлена подписанием Минских соглашений, однако президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский принимали законы, направленные на ограничение русскогоязычного образования, культуры, средств массовой информации и многого другого.

«В городах принимались нормативные акты, запрещающие любые мероприятия на русском языке и любое общение, даже в магазинах, предприятиях общественного питания», — напомнил Лавров.

Он добавил, что Запад проигнорировал многократные обращения по этому поводу с призывом пресечь действия Киева, нарушающие конвенции по защите прав национальных меньшинств.

По словам главы МИД, подобные законы противоречат конституции Украины, но двуличные западные страны отказываются признавать очевидное, что вызывает серьезную озабоченность в Москве. Единственным объяснением этому может быть цель «нанести стратегическое поражение России», которая выполняется руками украинского населения, заключил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован Западом. По его словам, в этом ни у кого нет сомнений.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

      МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

      Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

      Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

      Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

      Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

      Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

      Лжесвященник завел 10 жен ради жилья и денег

      Длину волос у женщин связали с частым сексом

      Лавров высказался о будущем России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше