Лавров заявил о провокации Западом конфликта на Украине

Лавров: ни у кого нет сомнений, что конфликт на Украине спровоцирован Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован Западом. По его словам, в этом ни у кого нет сомнений. Его цитирует ТАСС.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Лавров отметил, что Россия готова вести диалог со странами Запада, но при условии, что проходить он будет без «жульничества» и с полным учетом российских интересов.