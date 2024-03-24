Лавров заявил о желании Макрона понравиться США
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину исходят из желания понравиться США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Белград». Текст интервью опубликован на сайте МИД России.
Лавров прокомментировал заявления Макрона о возможной отправке французского контингента на Украину. По его мнению, такие высказывания противоречат предыдущей риторике французского лидера о стратегической автономии Евросоюза. Дипломат не исключил, что Франция действительно отправит войска.
«Это уже не про стратегическую автономию, а чтобы понравиться Соединенным Штатам», — заявил министр. Он также предположил, что целью высказываний является провоцирование других стран НАТО на агрессивные действия. Лавров отметил, что аналогичные действия готовы поддержать в Прибалтике и Польше, в то время как канцлер Германии Олаф Шольц пока сохраняет осторожность.