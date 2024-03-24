Лавров заявил о желании Макрона понравиться США

Лавров: заявления Макрона об отправке войск исходят из желания понравиться США

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину исходят из желания понравиться США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Белград». Текст интервью опубликован на сайте МИД России.

Лавров прокомментировал заявления Макрона о возможной отправке французского контингента на Украину. По его мнению, такие высказывания противоречат предыдущей риторике французского лидера о стратегической автономии Евросоюза. Дипломат не исключил, что Франция действительно отправит войска.

«Это уже не про стратегическую автономию, а чтобы понравиться Соединенным Штатам», — заявил министр. Он также предположил, что целью высказываний является провоцирование других стран НАТО на агрессивные действия. Лавров отметил, что аналогичные действия готовы поддержать в Прибалтике и Польше, в то время как канцлер Германии Олаф Шольц пока сохраняет осторожность.