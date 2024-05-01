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21:15, 1 мая 2024Мир

В Германии раскрыли ошибку ВСУ на передовой

Welt: войска России воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Войска России воспользовались допущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР) и прорвали фронт. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте», — высказался журналист. Как указал Ваннер, ситуация для ВСУ складывается крайне неблагоприятно, в то время как войска РФ добились значительного прогресса в данном районе.

Ранее российское подразделение под командованием старшины Владимира Бандака обезвредило украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Бандак и его подчиненные обнаружили ДРГ из пяти человек на одном из тактических направлений.

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      Маргарита Пименова
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